شاهد قصة حب رائعة بين مصري وفتاة من سيبيريا بـ"واحد من الناس"

الفجر الفني
شريف وزوجته
شريف وزوجته
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قال شريف فرنسا، إن تسميته بهذا الاسم بسبب إنه كان يعيش في فرنسا منذ ٢٠ سنة وإنه تعرف على زوجته اوليجا من سيبيريا عن طريق السوشيال ميديا عن طريق اصدقاء مشتركين.

 

واضاف خلال حلقة الزوجات الاجنبيات مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان اهلها كانوا رافضين الزواج لدرجة انهم اخفوا باسبور السفر منها وضيعوا عليها الطائرة.

 

و عقبت اوليجا ان اهلها مع اصراراها وافقوا فى النهاية، لافتة إلى أنها أعجبت بشريف لإنه راجل وهى تعتبره سوبر مان بالنسبة لها.

 

و تابع شريف إنه كان متزوج فتاة فرنسية “اوليجا “ ولديه منها ٣ بنات، مضيفا: ” بتغير عليا جدا وفاكرانى حسين فهمى، وبتراقبني”.

 

برنامج واحد من الناس الفجر الفني عمرو الليثى
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