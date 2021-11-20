"الأرصاد" تكشف حالة طقس الغد.. وتوجه رسالة هامة للمواطنين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن موجة الطقس السيء مستمرة في الغد لكنها أقل كثافة في سقوط الأمطار مقارنة باليوم، وأقل حدة بنفس الوقت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على قناة " ON أن الأمطار غدًا ستكون متوسطة الكثافة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة في جنوب الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مع استمرار فرصة سقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسط على شمال ووسط سيناء خاصة في المرتفعات الجبلية، معلقا أنه من الممكن أن تحدث تجمعات متوسطة من المياه والسيول وسيكون تحت السيطرة.

وأشار إلى أن موجة عدم الاستقرار ستنتهي الاثنين، مضيفا: "عودة للاستقرار مرة أخرى ولكن درجات الحرارة سوف تستمر في الانخفاض خلال الأيام القادمة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل"، داعيًا المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة القادمة.

وحول العاصفة الترابية التي ظهرت بشكل لافت مع موجة سقوط الأمطار اليوم بالأخص التي ظهرت في العياط جنوب الجيزة بشكل أثار الجدل على السوشيال ميديا قال شاهين: " طبيعي مع السحب الرعدية المصاحبة للأمطار؛ حيث أن السحب الرعدية بطبيعتها تكون قاعدتها أرضية بما يصاحبها من تيارات هوائية قوية".