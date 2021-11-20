بسبب الطقس.. استئناف الدراسة بالأكاديمية العربية أونلاين غدا

قرر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، استئناف الدراسة غدا الأحد، 21 نوفمبر 2021 بنظام online، لجميع الكليات والمراكز بالمقر الرئيسي بالإسكندرية.

وأرجع رئيس الأكاديمية، سبب وقف الدراسة بنظام الحضور، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأصدرت الأكاديمية العربية، بيانا جاء فيه: “أعزائنا الطلاب والطالبات قرر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية استئناف الدراسة، غدا الاحد، بنظام online لجميع الكليات والمراكز بالمقر الرئيسي بالإسكندرية وتوقف حضور الطلاب، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، كما أعلن رئيس الأكاديمية العربية، استمرار اليوم الدراسي بالشكل المعتاد في مقار الاكاديمية بالقاهرة والجيزة”.