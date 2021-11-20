لميس الحديدي تكشف موقفها من وقف مطربي المهرجانات

توك شو
لميس الحديدي
لميس الحديدي
Advertisements

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الجدل المثار خلال الأيام الماضية في أعقاب أزمة وقف نقابة المهن الموسيقية 19  من مطربي المهرجانات عن العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة، وكزبرة وحنجرة وغيرهم منقسم بين وجهتي نظر، موضحة أن فريق يرى أن هذا النوع من الفن ضد الذوق العام ولايرقى بمكانة مصر وفريق أخرى يرى أن عهد الوصاية على الفن انتهى وولى وأن الأمر متروك كاملًا  للناس  والجمهور.

وأضافت “الحديدي”، خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON "أنه عند تناول مثل هذه القضية لا بد من الحكم على نوعية الغناء الذي يستمع لها الشباب ويفضلونها، موضحة: "اكتشفنا أن الشباب يستمعون لنوع أخر من الغناء والموسيقى مش بس المهرجانات لكن الاندرجرواند الت يحكمها بطبعها موسيقى " الراب " وكلماتها غير منضبطة وتعتمد على الإيقاع العالي بنتكلم في حاجة تانية".

 وقالت الحديدي  إنها ضد المنع على الإطلاق  لكنها تحب عند تناول  هذه الملفات أن نرى ماذا يسمع الشباب وأن نستمع لأهل التخصص ونسألهم، معقبة: مش هتعرف تدخل جوه سماعات ولادك اللي مركبينها وبيسمعوا هذه الأغاني لأن المنصات أصبحت موجودة ومتاحة.

الإعلامية لميس الحديدي إيقاف مطربي المهرجانات

مواد متعلقة

طالب هندسة المتهم بقتل مدرسة بالمعاش بالمنصورة يمثل جريمته
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال بن شرقي إلى الأهلي

بسبب الطقس السيئ.. محافظ القاهرة يقرر تعليق الدراسة غدا

عاجل - إقالة سولشاير وتحديد مدرب مانشستر يونايتد الجديد

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا في شباك آرسنال (فيديو)

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تقترب من التعاقد مع المدرب الأسطورة

بيريز يوجه رسالة خاصة إلى راموس وزيدان.. ويتجاهل رونالدو!

عاجل.. إدارة مانشستر يونايتد تحدد بديل سولشاير بعد رباعية واتفورد

حقيقة رحيل فرجاني ساسي عن الدحيل.. واهتمام الأهلي بضمه