لميس الحديدي تكشف موقفها من وقف مطربي المهرجانات

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الجدل المثار خلال الأيام الماضية في أعقاب أزمة وقف نقابة المهن الموسيقية 19 من مطربي المهرجانات عن العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة، وكزبرة وحنجرة وغيرهم منقسم بين وجهتي نظر، موضحة أن فريق يرى أن هذا النوع من الفن ضد الذوق العام ولايرقى بمكانة مصر وفريق أخرى يرى أن عهد الوصاية على الفن انتهى وولى وأن الأمر متروك كاملًا للناس والجمهور.

وأضافت “الحديدي”، خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON "أنه عند تناول مثل هذه القضية لا بد من الحكم على نوعية الغناء الذي يستمع لها الشباب ويفضلونها، موضحة: "اكتشفنا أن الشباب يستمعون لنوع أخر من الغناء والموسيقى مش بس المهرجانات لكن الاندرجرواند الت يحكمها بطبعها موسيقى " الراب " وكلماتها غير منضبطة وتعتمد على الإيقاع العالي بنتكلم في حاجة تانية".

وقالت الحديدي إنها ضد المنع على الإطلاق لكنها تحب عند تناول هذه الملفات أن نرى ماذا يسمع الشباب وأن نستمع لأهل التخصص ونسألهم، معقبة: مش هتعرف تدخل جوه سماعات ولادك اللي مركبينها وبيسمعوا هذه الأغاني لأن المنصات أصبحت موجودة ومتاحة.