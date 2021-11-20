مصرفية: 100 مليار جنيه قيمة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قالت شنتال صباغ الخبيرة المصرفية ومدير تنمية الأعمال والخدمات غير الحكومية بالبنك الأهلى،  إن محفظة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 100 مليار جنيه وتشمل كل القطاعات.

وأضافت صباغ، خلال لقائه عبر فقرات برنامج الجدعان الذي يقدمه الإعلامى محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، أن البنك يهدف لمساندة مشروعات الشباب ودعمها فنيا وتوفير كل سبل وضوابط نجاحها برعاية رالى رواد الأعمال فى نسخته الخامسة والذى يضم شباب 15 جامعة بخلاف مشاركة متميزة من اصحاب الشركات الناشئة.

وأشارت إلى أن مسابقة رواد الأعمال المقامة فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، سوف تستمر لمدة 6 أشهر لأختيار أفضل المشروعات التى يمكن تمويلها ودعمها فنيا وإدخالها فى سوق العمل بعد ضمان عوامل نجاحها، خاصة بعد البنك دعم العام السابق 56 مشروع فاز منهم 15 مشروع والباقى تم دعمه من خلال مراكز رواد النيل التى تضم خبراء واستشاريين يعملون على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح المشروعات.

مصرفية مشروعات صغيرة أستاذ تمويل

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