محافظ الشرقية يُتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية مساء اليوم بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة عمليات سحب وشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ولضمان عدم تعطيل الحركة المرورية، وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقتي النحال والحريري بحي أول الزقازيق لمتابعة انتظام سير أعمال شفط تجمعات المياه منهما وتهيئتهما أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مشددًا على رئيس الحى بالدفع بسيارات الكسح لسحب تجمعات المياه المتراكمة بالشوارع الجانبية تسهيلا لحركة المواطنين بها.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجودة على مدار الساعة في كافة المناطق بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وأن المحافظة في حالة استنفار واستعداد لمواجهة أي طوارئ لحين عودة الحياة لطبيعتها.

كما توجه محافظ الشرقية لمنطقتي الإشاره وترعه القنايات بحي ثان الزقازيق ليشرف بنفسه على أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار بهما بعد أن شهدت تلك الأماكن تجمع كميات كبيرة من المياه وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين

أشاد المحافظ بتواجد رجال المرور بالشارع رغم موجه الطقس السيئ التي تجتاح المدينة وذلك لتنظيم الحركة المرورية وتذليل العقبات أمام السائقين وأصحاب السيارات حفاظا علي سلامتهم وتفاديا لوقوع الحوادث المرورية.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات الكسح لشفط تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، للتغلب على كميات المياه الموجودة بها وتهيئتها أمام حركة المارة.

رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والاستاذ شعبان ابو الفتوح رئيس حي اول والأستاذ محمد الاباصيري رئيس حي ثان والأستاذ عبده سالم مدير اداره المتابعة الميدانية بالديوان العام.