بإطلالة شتوية.. حمادة هلال يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير له

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره ومتابعيه، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء وجوده على شاطئ البحر.

وظهر حمادة هلال في الصور بإطلالة شتوية أنيقة ومميزة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.



وكان قد شارك حمادة هلال في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح"، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، والعمل بطولة النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.