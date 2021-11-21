عبد الباسط حمودة: أجري كان ربع جنيه.. وعمر كمال شاب ذكي

الفجر الفني
عمر كمال وعبد الباسط
عمر كمال وعبد الباسط حمودة
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حل المطربان الشعبيان عبد الباسط حمودة وعمر كمال، ضيفين على برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب.

 

وقال عبد الباسط حمودة، إن أطول مرة غنى فيها كانت لمدة 8 ساعات في الأفراح في فترة السبعينات وكان يحصل على أجر ربع جنيه.

 

وتحدث عن علاقته بالمطرب عمر كمال، حيث قال "عمر ذكي جدا وده اللى عاجبنىي فيه وبيحب يطور من نفسه وبيحب يعمل من نفسه حاجات جميلة، وأنا نصحته وقلت له خلاص انت عملت نفسك والناس عرفتك من خلال المهرجانات خلاص كده، اعمل أغاني شعبية وكلمات حلوة".


يذكر أنه تم طرح أغنية "ضيعنا" في أوائل شهر نوفمبر 2021، من كلمات "عمر قطب - مصطفى الجن - إسلام المصري"، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

وحققت الأغنية نحو 4 ملايين مشاهدة وذلك بعد 10 أيام فقط من طرحها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الفنان عمر كمال الفنان عبد الباسط حمودة أزمة مطربي المهرجانات
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