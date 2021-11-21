الطقس اليوم| الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار ودرجات الحررة المتوقعة

كشفت الأرصاد االجوية عن مناطق سقوط الأمطار لمعرفة تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 21-11-2021، ودرجات الحررة المتوقعة.

وعن حالة الطقس اليوم، قالت الأرصاد الجوية إنه يشهد تحسنا نسبيا، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم، يكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء.



وحددت الأرصاد مناطق سقوط المطار اليوم، معلنة وجود أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

