الأرصاد: تحسن نسبي في حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد، يشهد تحسنا نسبيا بشأن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد أنه يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن مناطق سقوط الأمطار اطلعوا على النقاط التالية:



أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة.



ومن جهته، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إننا لا زلنا في فصل الخريف وهذا الفصل من العام عادة ما يشهد هذه التقلبات الجوية وحالات عدم الاستقرار، ومن المقرر أن يبدأ فصل الشتاء جغرافيا في 21 ديسمبر القادم.



