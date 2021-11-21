يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكن في السطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم الاحد 21-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاحد 21-11-2021 لمواليد برج الثور.

برج الثور.. توقعات الأبراج اليوم الاحد 21-11-2021

على الصعيد المهني.. لديك طاقة إيجابية رائعة، لذا ترغب في الخروج مع الأصدقاء للتنزه لقضاء وقت ممتع.

على الصعيد العاطفي.. تشعر بالضيق والحزن، لذا عليك أخذ قسطا من الراحة والسفر إلى أماكن جديدة.

على الصعيد المالي.. لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن هذه الأحوال قريبًا وتشعر بالراحة والسعادة.