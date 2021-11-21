يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم الاحد 21-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاحد 21-11-2021 لمواليد برج العقرب.

برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم الاحد 21-11-2021

على الصعيد المهني.. لا تلتفت للماضي ولا تحزن سيعود إليك حقك الضائع.

على الصعيد العاطفي.. تتعرض اليوم للحسد من بعض الأشخاص، لذا عليك الحرص على قضاء حوائجك في السر دون العلن.

على الصعيد المالي.. تشعر بالضيق، لذلك يجب تجنب المكر في التعامل مع الآخرين.