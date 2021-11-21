برودة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق الـ21 من نوفمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، في من ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تكون مائلة للبرودة نهارا على الساحل الشمالي الغربي، مائلة للبرودة إلى لطيف على باقي المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأحد

وتوقعت الهيئة أن الطقس اليوم يكون لطيفا إلى معتدل باقي الأنحاء، ويكون بارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء وقارس البرودة بمرتفعاتها الجنوبية، مع وجود فرصة مهيئة لهطول الأمطار.

الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد مع هطول متفرق للبَرَد، تمتد بشكل أقل وبشدة متفاوتة لمناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا، القاهرة الكبرى، منطقة القناة، خليج السويس، شمال ووسط سيناء امتدادًا إلى مرتفعاتها الجنوبية، تمتد لمناطق من أقصى شمال الصعيد.

طقس اليوم

وأضافت: "حركة الرياح معتدلة إلى نشطة على معظم المناطق الشمالية، يزداد نشاطها أحيانًا بمحيط مناطق تشكل السحب الرعدية ويصحبها إثارة للرمال، وتكون معتدلة بوسط وجنوب الجمهورية".

حالة الطقس اليوم والبحرين

وتابعت: "أما عن حالة البحرين، فيكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، والبحر المتوسط مضطرب وغير ملائم لكافة الأنشطة البحرية، كما تتشكل الشبورة صباحًا على أجزاء من شمال الجمهورية، قد تكون كثيفة أحيانًا ببعض المناطق".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21-11-2021

القاهرة 21/15

الإسكندرية 20/17

مرسى مطروح 19/13

دمياط 21/15

بورسعيد 21/15

العريش 21/14

المنصورة 21/13

كفر الشيخ 21/13

دمنهور 21/14

طنطا 21/13

شبين الكوم 21/13

الزقازيق 21/13

الإسماعيلية 21/14

السويس 21/15

الفيوم 22/14

بني سويف 22/14

المنيا 23/14

أسيوط 23/10

سوهاج 23/11

قنا 23/10

الأقصر 24/12

أسوان 26/12

شرم الشيخ 24/17

الغردقة 26/14

حلايب 28/17

الخارجة 24/10

سيوة 22/10

سانت كاترين 11/0