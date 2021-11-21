باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة.. ارتفاع جماعي لمؤشرات خلال مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط محدود لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11407 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1935 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13434 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4447 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2976 نقطة.