موعد انتهاء موجة الطقس البارد واستقرار الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد الموافق الـ21 من نوفمبر 2021، عن موعد انكسار حدة حالة الطقس ودرجات الحرارة شديدة البرودة.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بعد أن وصلت حالت عدم الاستقرار إلى ذروتها يوم أمس السبت حتى منتصف الليل.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة، أن الأحوال الجوية اليوم يصاحبها سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتةً أن حالة الطقس اليوم تكون مائلة للبرودة نهارا على الساحل الشمالي الغربي، مائلة للبرودة إلى لطيف على باقي المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس الأحد

وأضافت: "يكون الطقس اليوم لطيفا إلى معتدل باقي الأنحاء، ويكون بارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء وقارس البرودة بمرتفعاتها الجنوبية، مع وجود فرصة مهيئة لهطول الأمطار".

الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد مع هطول متفرق للبَرَد، تمتد بشكل أقل وبشدة متفاوتة لمناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا، القاهرة الكبرى، منطقة القناة، خليج السويس، شمال ووسط سيناء امتدادًا إلى مرتفعاتها الجنوبية، تمتد لمناطق من أقصى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم والبحرين

وتابعت: "أما عن حالة البحرين، فيكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، والبحر المتوسط مضطرب وغير ملائم لكافة الأنشطة البحرية، كما تتشكل الشبورة صباحًا على أجزاء من شمال الجمهورية، قد تكون كثيفة أحيانًا ببعض المناطق".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21-11-2021

القاهرة 21/15

الإسكندرية 20/17

مرسى مطروح 19/13

دمياط 21/15

بورسعيد 21/15

العريش 21/14

المنصورة 21/13

كفر الشيخ 21/13

دمنهور 21/14

طنطا 21/13

شبين الكوم 21/13

الزقازيق 21/13

الإسماعيلية 21/14

السويس 21/15

الفيوم 22/14

بني سويف 22/14

المنيا 23/14

أسيوط 23/10

سوهاج 23/11

قنا 23/10

الأقصر 24/12

أسوان 26/12

شرم الشيخ 24/17

الغردقة 26/14

حلايب 28/17

الخارجة 24/10

سيوة 22/10

سانت كاترين 11/0