أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم الأحد 21-11-2021

أسعار الذهب يعتبر من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون عبر مواقع البحث المختلفة وعلى رأسها جوجل، وذلك للأهمية الكبيرة الذي يتمع بها هذا المعدن.

أسعار الذهب

واستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، بعد انخفاضها بنحو من 4 إلى 6 جنيهات دفعة واحدة، مساء الجمعة مسجلا سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 808 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب حالة من التخبط وعدم الاستقرار خلال الاسبوع الماضى، فى الجلسات المتتالية، حيث خسر مايزيد عن 16 دولارا في الأوقية في ختام التعاملات بالبورصة يوم الجمعة الماضية على المستوة العالمي.

خدمة أسعار الذهب

وتقدم بوابة "الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الكرام خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى بشكل يومي تلبية لرغبات واهتمامات قرائها والقطاع العريض المهتم بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 في مصر 923 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وبلغت أسعار الذهب اليوم عيار 21 اليوم 808 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 إلى 693 جنيهًا وهو ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرما بين 6464 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتشير التوقعات إلى مواصلة أسعار الذهب تراجعها خلال الفترة القادمة متأثرة بقوة الدولار ومطالب أعضاء الاحتياطى الاتحادى بالاسراع فى رفع الفائدة وتقليص مشتريات السندات.

أسعار الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب في ختام الإسبوع الماضى تراجع فى الأسعار بلغ 0.6%، وأغلق الذهب عند 1846.02 دولار للأوقية ويترقب المستثمرون عودة البورصة بحذر شديد لتحديد اتجاه المعدن الأصفر خلال الاسبوع المقبل.

أسعار الذهب واهتمامات الناس

وتهم أسعار الذهب شريحة كبيرة من المواطنين في مصر وكافة الدول، لأنه معدن ثمين يستخدم لتلبية أراض كثيرة، حيث يهادي به الأحبة بعضهما البعض، كما يشتريه البعض بدف اخاره والتربح منه، وآخرون يستخدمونه لرض الزواج.