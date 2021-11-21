جدول أهم مباريات اليوم الاحد 21-11-2021

الفجر الرياضي
جدول أهم مباريات
جدول أهم مباريات اليوم
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يستعرض موقع الفجر الرياضي جدول أهم مباريات اليوم 21 نوفمبر 2021 والذي يشهد العديد من المباريات القوية على الصعيد المحلي والعالمي والعربي.

 

وإليكم جدول أهم مباريات اليوم

فاركو ضد سيراميكا كليوباتر

مصر المقاصة ضد الاتحاد السكندري

مانشستر سيتي ضد إيفرتون

توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد 

خيتافي ضد قاديش 

غرناطة ضد ريال مدريد

إلتشي ضد ريال بيتيس

ريال سوسييداد ضد فالنسيا

ساسولو ضد كالياري

بولونيا ضد فينيزيا.

ساليرنيتانا ضد سامبدوريا

انتر ميلان ضد نابولي 

جنوى ضد روما 

فرايبورج ضد آينتراخت فرانكفورت

ماينز ضد كولن 

ستاد بريست ضد لانس 

أنجيه ضد لوريان 

ستراسبورج ضد ستاد ريمس

تروا ضد سانت إيتيان 

ميتز ضد بوردو

كليرمون فوت ضد نيس 

ليون ضد مارسيليا 

الحزم ضد الاتفاق 

أبها ضد الأهلي 

الباطن ضد التعاون 

مولودية وجدة

أولمبيك خريبكة

اتحاد طنجة ضد سريع وادي زم

 

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