استمرار تساقط الأمطار لليوم الثالث في محافظة الإسكندرية

تساقط أمطار غزيرة

تستمر الأمطار في السقوط، على محافظة الإسكندرية، لليوم الثالث خلال نوة المكنسة، وقد شهدت المحافظة، منذ أمس، رعد وبرق وتساقط أمطار شديدة على معظم الأنحاء.

وأدت المياه إلى غرق شوارع المحافظة، خاصة شرق الإسكندرية ارتفعت المياه عن مستوى سطح الأرض بنحو ٢٥ سنتيمتر.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل اليوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المصالح الحكومية، عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، لمواجهة الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء الذي تمر به محافظة الإسكندرية.

نداء لمواطني المحافظة

ودعا المحافظ المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لا بد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظًا على سلامتهم.

وحسب بيان المحافظة، يستثنى من ذلك القرار، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها الجهات المسؤولة، وذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا على سلامة المواطنين.

حالة الطقس في محافظة الإسكندرية

وتشهد محافظة الإسكندرية غرق عدد من الشوارع في شرق المحافظة بسبب هطول أمطار غزيرة في مساء يوم السبت، والتي تمثل ذروة نوة المكنسة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن المحافظة تشهد أمطارًا غزيرة وغير مسبوقة تهطل على جميع مناطق محافظة الإسكندرية، وهناك تجمعات لمياه الأمطار ويجري العمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف “نافع”، أنه يهيب بالمواطنين توخي الحذر بعدم وقوف السيارات على شنايش المطر، وعدم وقوف السيارات في أماكن يحتمل فيها سقوط الأشجار أو البلكونات القديمة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو الإنارة وعدم الوقوف في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على الخط الساخن للشركة ١٧٥ أو على صفحة الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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