قائمة منتخب مصر بكأس العرب تثير جدلًا واسعًا وتتصدر جوجل

قائمة منتخب مصر، استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على قائمة اللاعبين المشاركة في كأس العرب والتي أحدثت جدلا كبيرًا.

قائمة منتخب مصر

وتصدرت قائمة منتخب مصر اليوم الأحد الموافق الـ21 من نوفمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زادت التساؤلات حول ضم لاعبين جدد واستبعاد آخرين.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وضمت قائمة منتخب مصر المقرر مشاركتها في بطولة كأس العرب، 6 لاعبين جدد تنضم لأول مرة، وهم أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد.

اللاعبون الجدد في قائمة منتخب مصر

وشملت قائمة منتخب مصر 3 لاعبين من نادي فيوتشر وهم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم، بينما ضمت أسامه فيصل من نادي البنك الأهلي وحسين فيصل من سموحة ومروان داوود لاعب إنبي.

ونرصد قائمة منتخب مصر عبر بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية:

وضمت قائمة منتخب مصر الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمود جاد وصبحي، والفاع أكرم وفتوح والونش وأيمن أشرف وأحمد يس، ومحمد عبدالمنعم ومروان داود، وحمدي فتحي والسولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال ومصطفي فتحي وأحمد رفعت وأفشة وحسين فيصل.

هجوم قائمة منتخب مصر

كما ضمت قائمة منتخب مصر أربعة لاعبين في الخط الهجومي على رأسم محمد شريف هداف الدوري الماضي لاعب الأهلي، وأحمد سيد زيزو ومروان حمدي وأسامه فيصل.