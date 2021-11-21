محافظ الإسكندرية: صرفنا المياه من المناطق التي تعرضت لأمطار غزيرة

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال الانتهاء من تصريف معظم تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بشارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزة أول، وذلك عقب جولته مساء أمس وتوجيهاته بتكثيف جميع الجهود لكسح مياه الأمطار.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول، والأجهزة التنفيذية.

وأوضح المحافظ أنه تواجد مساء أمس بشارع مصطفى كامل حيث تراكمت كميات كبيرة جدًا من مياه الأمطار نتيجة لتعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة دون توقف، مؤكدًا أنه تم كسح جزء كبير من مياه الأمطار من شارع مصطفى كامل، بالإضافة إلى تحقيق سيولة للحركة المرورية بالشارع.

وأكد المحافظ،فى بيان له،أن جميع المناطق التى تعرضت لسقوط أمطار غزيرة على مستوى أحياء المحافظة تم تصريف مياه الأمطار بها، لافتًا إلى أن هناك بعض الشوارع الجانبية جارى العمل على تصريف مياه الأمطار بها.

وعن تعطيل الدراسة والعمل، أوضح الشريف أنه تم تعطيل الدراسة على مدار يومان أمس السبت واليوم الأحد، بالإضافة إلى تعطيل العمل اليوم الأحد بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، وذلك بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت للاطمئنان على سلامة وأمن أبنائها الطلاب وأهالينا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لمواجهة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لتفقد أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية. وأشار إلى استمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.