السعودية أكبر مورد للنفط إلى الصين للشهر الـ11 على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية احتفظت بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وارتفع إجمالي واردات الصين من النفط السعودي إلى 7.1 مليون طن، أو 1.67 مليون برميل يوميًا بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021؛ وهو أعلى بنسبة 19.5% عن واردات الشهر المماثل من العام الماضي والبالغة 1.4 مليون برميل يوميًا؛ وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، حسب ما نقلته رويترز.

وبلغت واردات الصين من الخام السعودي 1.94 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/ أيلول 2021،

وتراجع إجمالي واردات الصين من النفط الخام لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى أدنى مستوى في 3 سنوات؛ وسط سقف واسع تفرضه بكين على واردات المصافي المستقلة.

وأظهرت البيانات الرسمية باستمرار أن الصين لم تستورد أي نفط من إيران أو فنزويلا منذ بداية عام 2021؛ حيث ظلت شركات النفط الوطنية على الهامش بسبب مخاوف بشأن العقوبات الأمريكية، حسب الوكالة.

 

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