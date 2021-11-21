0.68 % معدل التضخم الشهري في دبي خلال أكتوبر

سجلت أرقام المستهلك في دبي لشهر أكتوبر 2021 تضخمًا بمقدار 0.68% على نطاق شهري مقارنة بسبتمبر من ذات العام.

وسجلت انكماشًا سنويًا لها 0.56% مقارنة بالشهر نفسه من 2020، وفقًا لبيانات مركز دبي للإحصاء.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أكتوبر على نطاق شهري لارتفاع أسعار 9 مجموعات إنفاق رئيسية هي: الترفيه والثقافة 4.27%، خدمات النقل 3.11%، الطعام والمشروبات 1.7%، التبغ 1.32%، الملابس وملبوسات القدم 0.97% الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.06%، الصحة 1.04%، المطاعم والفنادق 1.05%، الاتصالات 0.27%.

وتراجعت أسعار مجموعتي إنفاق رئيسيتين هما: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بمقدار 0.32%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.23%، بينما استقرت أسعار التعليم على مستوياتها الشهرية.

وانخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك بدولة الإمارات، على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بنسبة 0.02% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

ويأتي ذلك نتيجة لانخفاض أسعار سبع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة بنسب طفيفة تزامنًا مع حدوث ارتفاع كبير في المقابل لمجموعات أخرى على رأسها النقل والترويح والثقافة والتجهيزات والمعدات المنزلية.