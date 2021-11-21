الصادرات غير النفطية بالإمارات تقفز 30% في 9 أشهر



نجحت دولة الإمارات في تعزيز علامتها الصناعية والإنتاجية "صنع في الإمارات" ليقفز إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2021 بنسبة 30% إلى 248 مليار درهم مقارنة مع الفترة المماثلة من 2020 والتي بلغت فيها 191.3 مليار درهم.

وارتفع إجمالي تجارة الدولة الخارجية غير النفطية في 9 شهور إلى 1.287 تريليون درهم، مقارنة مع 1.033 تريليون درهم في 2020 بنمو قياسي بلغ 25%؛ وهو مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة "كورونا" التي عصفت بالتجارة وسلسلة النقل والإمداد على المستوى العالمي، حسب بيانات حديثة صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وارتفع إجمالي واردات الدولة بنسبة 25% لتصل إلى 714.2 مليار درهم، مقارنة مع 572.89 مليار درهم عن الفترة المماثلة من 2020، وكذلك ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 21% إلى 324.74 مليار درهم، مقارنة مع 269.1 مليار درهم في 2020.

وبحسب المتوسط اليومي لتجارة الدولة غير النفطية، بلغ المتوسط اليومي لإجمالي التجارة 4.76 مليار درهم، ومتوسط الصادرات اليومية بقيمة 919 مليونًا، ومتوسط إعادة الصادرات 1.2 مليار درهم يوميًا، ومتوسط الواردات 2.64 مليار درهم يوميًا.

وجاءت الصين كأكبر شريك تجاري مع دولة الإمارات بقيمة لامست 157 مليار درهم وتلتها الهند بقيمة 119.5 مليار درهم ثم السعودية بقيمة 91.5 مليار درهم.

وبحسب مجموعات الدول؛ جاءت الدول الآسيوية غير العربية أولًا بقيمة 529.5 مليار درهم، الدول الأوروبية 210 مليارات درهم، دول مجلس التعاون الخليجي 179 مليارًا، ودول أخرى بقيمة تلامس نصف مليار درهم.

وجاءت السعودية كأكثر الأسواق تصديرًا للمنتجات الإماراتية بقيمة وصلت 72 مليارًا، ثم الهند بقيمة 65 مليارًا، العراق 37.6 مليار درهم، هونج كونج 28.3 مليار درهم، سلطنة عمان 27.4 مليار درهم.

وجاء شهر مارس من العام الجاري 2021، كأكثر الشهور قيمة في تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بقيمة لامست 158 مليارًا، ثم سبتمبر بقيمة 154.2 مليار درهم، أغسطس 151.6 مليار درهم.

وجاء الذهب الخام والمشغول والمسحوق كأكثر سلع الإمارات تجارة في الفترة المذكورة بقيمة تجاوزت 226.45 مليار درهم، وأجهزة الهاتف والخليوية ثانية بقيمة 136 مليارًا، الألماس 84 مليارًا، السيارات وغيرها من العربات المصممة للنقل بقيمة 50.3 مليار.

كما حل الألماس 44.7 مليار درهم، الحلي والمجوهرات 24.2 مليار درهم، الزيوت النفطية 23.6 مليار درهم، الألمنيوم 17.3 مليار درهم، السيارات وعربات النقل 16.8 مليار درهم.

وأظهرت بيانات رسمية أولية خلال أكتوبر تشرين الأول 2021 زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بنسبة 27 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي 2020، وبزيادة نسبتها 6 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2019.

ووفقًا للبيانات، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما يقدر بنحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021.

وزادت الصادرات غير النفطية للدولة في الفترة ذاتها إلى 170 مليار درهم، محققةً نموًا بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 41 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.