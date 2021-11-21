مليون زائر لجناح "السعودية" في "إكسبو 2020"

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 كشفت اللجنة المنظمة لجناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عن وصول عدد زوّاره إلى مليون زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

ونجح جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة، المستندة على ركائز أربع رئيسة، تشمل الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي وغيرها، حسب بيان صحفي.

يذكر أنه انطلق حفل افتتاح الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات،30 سبتمبر 2021 ويستمر لمدة 6 شهور.

ويستقطب المعرض 25 مليون زائر بمشاركة 190 دولة، بعائدات متوقعة تصل إلى 17.7 مليار دولار.

 

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