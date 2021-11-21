٥ منظومات عملاقة للسكة الحديد في مصر جاري تنفيذها.. تعرف عليها

اهتم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة السكك الحديد، منذ توليه قيادة جمهورية مصر العربية، حيث وجه الحكومة والوزارات المعنية بضرورة تحديث المنظومة وتطويرها بما يتلاءم مع طموحات المصريين والجمهورية الجديدة.

منظومات السكة الحديد

ويتساءل الكثيرون عن منظومات السكة الحديد في مصر الجاري العمل عليها، حيث يوجد خلط كبير بين العامة، بشأن المشروعات المختلفة، وهو ما نوضحه لمتابعينا في السطور التالي:

توجد 5 مشاريع جديدة "منظومات" منتظر إنجازها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن القطار السريع، ومنظومة القطار الكهربائي والمونوريل إلى جانب مترو الأنفاق، والقطار التقليدي المعروف بـ "الديزل".

أولا: القطار السريع

تعاقدت الحكومة على منظومة القطار السريع مع تحالف سيمنز، والمشروع يعتبر منظومة متكاملة لقطار كهربائي سريع (بيوصل لـ ٢٥٠ كم/ساعة) لنقل الأفراد والبضائع ويمتد لـ١٧٥٠ كم ويتضمن ٤ مراحل:

- خط السخنة - العلمين (من ميناء العين السخنة لميناء جرجوب غرب العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية وبفروع في موانئ اسكندرية وبرج العرب) بواقع ١٥ محطة وطول ٤٦٠ كم يشتغل في ٢٠٢٣

- خط الغردقة - الأقصر مرورا بسفاجا وقنا

- خط أكتوبر - أسوان (غرب النيل)

- مد الخط الأول للوصول لمطروح بطول ٢٠٠ كم

تكاليف منظومة القطار السريع

وتعاقدت مصر على أول ١٠٠٠ كم بـ٣٦٠ مليار جنيه منهم ٨.٢ مليار دولار للخط الأول بواقع ٣ مليار دولار لشركة لسيمنز الألمانية، إضافة لما يعادل ٥.٢ مليار دولار هيتسددوا للشركات المحلية بالجنيه المصري، وهي ممولة بقرض يسدد على ٢٠ سنة منهم أول ٦ سنوات سماح و١٤ سنة أقساط والتكلفة دي شاملة الصيانة والعمرات ١٥ سنة.

أهمية منظومة القطار السريع

توجد أهمية كبرى لمنظومة القطار السريع حيث تربط كل الموانئ الرئيسية والمدن الجديدة والمحاور، ودول الجوار مع تنفيذ خطين ديزل ينطلق من مطروح للسلوم لبني غازي في ليبيا والثاني من أسوان لتوشكى لوادي حلفا في السودان.

ثانيًا: القطار الكهربائي الخفيف "LRT"

ويمتد خط القطار الخفيف على ٦٦ كم وبسرعة ١٢٠ كم/ساعة لربط العاصمة الإدارية بمحطة عدلي منصور التبادلية (مدينة السلام مرورا بالعاشر من رمضان) وبواقع ١١ محطة واللي بينفذه تحالف AVIC و China Railway Group الصينيين مع شركات مصرية

ثالثًا: المونوريل

وتعد منظومة المونوريل انطلاقة كبيرة في تاريخ السكة الحديد المصرية، حيث أنه قطار معلق ذاتي القيادة، جاري تنفيذ خطين على التوازي أولهما خط من العاصمة الإدارية لاستاد القاهرة ٢٢ محطة بطول ٥٢ كم والثاني من ٦ أكتوبر للمهندسين ١٢ محطة بطول ٤٢ كم والمشروع تنفيذ تحالف بومباردير Bombardier الكندية مع شركات مصرية.

رابعًا: مترو الأنفاق

يتمتع مترو الأنفاق بخطوطه القديمة بأهمية كبرى نظرا للضغط الهائل والقوة التي يقدمها في نقل المصريين يوميا، وتتضمن منظومة مترو الأنفاق القاهرة الوصول لـ٦ خطوط، بإضافة الخط الرابع (الرحاب - حي الأشجار) والخامس (الخلفاوي - الوفاء والأمل) والسادس (الخصوص - المعادي الجديدة) مع استكمال الخط الثالث.

ويتضمن مشروع مترو الأنفاق مترو اسكندرية، والذي يمهد لتحويل قطار أبو قير لمترو والوصول للكيلو ٢١ بتنفيذ المنظومة على ٣ مراحل، هم مرحلة أولى بطول ٢٢ كم وعدد ١٨ محطة كلهم سطحي وعلوي، ومرحلة ثانية من محطة مصر للماكس بطول ٨ كم وعدد ٦ محطات نفقية وأخيرا من الماكس للكيلو ٢١ بطول ١٣ كم وعدد ٦ محطات نفقية و٣ محطات علوية مع العلم أن المترو بيتقابل مع القطار السريع في برج العرب

خامسًا: منظومة القطار التقليدي

يوجد في مصر ١٠ آلاف كم سكة حديد تقليدية بالديزل، وجاري تطويرها بشكل شامل، خيث تضمن التطوير جرارات وعرباته القديمة واستبدالها بأخرى حديثة مع تطوير الإشارات والتقاطعات لرفع كفاءة المنظومة وتحسين معدلات الأمان.