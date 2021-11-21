66.8 مليون طن صادرات قطر من الغاز المسال تسجل في 10 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 نحو 66.8 مليون طن، وفق بيانات رسمية وبحصة سوقية عالمية قدرها 21% من إجمالي الصادرات العالمية

وأستأثرت الأسواق الاسيوبة على الحصة الأكبر من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال وبنسبة 68% ثم الأوربية بنسبة 22%.

ويشهد سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا نقصًا في المعروض العالمي وزيادة في الطلب، ناتج عن ذلك ارتفاع الأسعار في السوق الفوري لمستويات قياسية بسبب تراجع المخزونات الموسمية الأوروبية في ظل توقعات موجات شتاء مقبلة لنصف الكرة الأرضية الشمالية.

وتستهدف قطر زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% وصولا إلى 126 مليون ريال بنهاية العام 2027 من خلال تطوير حقل غاز الشمال.
 

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