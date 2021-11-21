اعرف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل وفرص سقوط الأمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 21 نوفمبر إلى الجمعة 26 نوفمبر، معلنة فرص سقوط الأمطار.

ومن هنا، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في السطور التالية:

حالة الطقس المتوقعة الأحد 21 نوفمبر وفرص سقوط الأمطار:

توقعت الأرصاد تساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما توقعت وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة.

وتوقعت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة الاثنين 22 نوفمبر وفرص سقوط الأمطار:

قالت الأرصاد الجوية إنه تشعد البلاد شبورة مائية كثيفة أحيانا في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر وحتى الجمعة 26 نوفمبر:

وأوضحت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.