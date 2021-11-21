3.73 تريليون دولار القيمة السوقية للأسواق المالية العربية بنهاية الربع الثالث

سجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من 2021 بنحو 4.94 في المائة لتصل إلى نحو 3731.1 مليار دولار (نحو 3.73 تريليون دولار).



وبحسب تقرير النشرة الفصلية للربع الثالث الصادر عن الصندوق، فإن الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية يواصل تحقيق أداء إيجابي مسجلا صافي زيادة بنحو 1473 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2021.



وسجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ارتفاعا بنحو 1.1 في المائة بنهاية تعاملات الربع الثالث من 2021 عاكسا بذلك مواصلة أغلبية البورصات العربية على المحافظة على منحنى الأداء التصاعدي، الذي تشهده منذ بداية 2021، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



وشهدت أغلبية مؤشرات البورصات العربية ارتفاعا في الربع الثالث من 2021 مستفيدة من تحسن توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي وارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي في عدد من البورصات العربية، واستمرار التحسن المسجل في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وارتفاع أسعار النفط.



إلى ذلك، تجاوزت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي مستوى الـ 22 مليار ريال عماني مستفيدة من صعود الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات وبعض القطاعات الأخرى.



وبلغت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الخميس الماضي 22 مليارا و76.5 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 96.2 مليون ريال عماني.



وارتفعت أسهم عدد من البنوك الأسبوع الماضي مثل بنك مسقط، الذي كسب 14 بيسة وأغلق على 496 بيسة بعد أن ارتفع خلال التداول إلى 500 بيسة، وارتفعت القيمة السوقية للبنك الأسبوع الماضي إلى مليار و772.9 مليون ريال عماني بزيادة 50 مليون ريال عماني عن مستواها قبل أسبوع، واستفادت القيمة السوقية لبورصة مسقط أيضا من ارتفاع أسهم بنك ظفار وبنك صحار الدولي وأوريدو وعمانتل والبنك الأهلي وريسوت للأسمنت وأسمنت عمان وعدد من الشركات الأخرى، التي أغلقت على صعود.



وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت أسعارها الأسبوع الماضي 19 شركة مقابل 22 شركة تراجعت أسعارها و22 شركة أخرى حافظت على مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات المسجلة المؤشر الرئيس لبورصة مسقط للصعود 52 نقطة لينهي جلسة الخميس على 4063 نقطة، كما استفاد القطاع المالي من موجة الصعود، التي سجلتها البنوك والشركات الاستثمارية ليرتفع مؤشر القطاع 90 نقطة ويغلق على 6444 نقطة، وسجل مؤشر السوق الشرعي ارتفاعا بنحو نقطتين، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 18 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات عشر نقاط.



وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي 39 في المائة لتهبط إلى 7.1 مليون ريال عماني مقابل 11.8 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد من الصفقات المنفذة من 1900 صفقة إلى 1812 صفقة.



وجاء بنك مسقط في مقدمة الشركات الأكثر تداولا مستحوذا على 15 في المائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و75 ألف ريال عماني، وجاءت عمان للاستثمارات والتمويل في المرتبة الثانية بـ879 ألف ريال عماني، ثم بنك صحار الدولي بـ733 ألف ريال عماني؛ تمثل 10.2 في المائة من إجمالي قيمة التداول.

