السلفادور تخطط لأول "مدينة بيتكوين" في العالم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة يوم أمس إن البلاد تخطط لبناء أول "مدينة بيتكوين" في العالم، والتي من المقرر تمويلها في البداية من خلال سندات بيتكوين، ليزيد من رهان البلد الواقع بأمريكا الوسطى على العملة المشفرة.


وخلال حديثه في فعالية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لبيتكوين في السلفادور، قال بوكيلة إن المدينة المخطط لها في شرق البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.


وبحسب "رويترز" قال بوكيلة أمام حشد في الفعالية "سنبدأ التمويل في 2022، وستكون السندات متاحة في 2022".


ولدى حديثه بجانب بوكيلة، قال سامسون ماو كبير المسؤولين الإستراتيجيين في مزود تكنلوجيا سلسلة الكتل بلوك ستريم إن السلفادور ستصدر في البداية سندات بقيمة مليار دولار مدعومة ببتكوين لبدء جمع أموال من أجل المدينة المخطط لها.


صارت السلفادور في سبتمبر أول دولة في العالم تتبنى بيتكوين باعتبارها عملة قانونية.


 

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