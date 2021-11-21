شروط الترشح لانتخابات جامعة القاهرة الطلابية واللجان المطروحة وموعد إعلان النتائج

جامعة القاهرة، تقدم 1153 طالبا وطالبة للمشاركة في الانتخابات الطلابية للعام الدراسي 2020-2021، عقب إعلان الجامعة عن فتح باب الترشيح وطرحت الاستمارات.

انتخابات جامعة القاهرة

وتنطلق انتخابات جامعة القاهرة بالجولة الأولى في كافة الكليات، على أن تتم عمليات الفرز ثم يتم إعلان النتائج يوم الـ28 من نوفمبر الجاري على أن تتم جولة الإعادة في الـ29 من الشهر نفسه.

معلومات عن انتخابات جامعة القاهرة

وأوضحت جامعة القاهرة أن انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه، سقام على مستوى الكليات في الأول من ديسمبر المقبل، وتنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الثاني من ديسمبر ذاته.

شروط جامعة القاهرة للترشح بانتخابات اتحاد الطلاب

وأعلنت جامعة القاهرة عدة شروط لقبول ترشح الطلبة لانتخابات اتحاد الطلبة، منها أن يكون مصريا وممود السيرة وحسن السمعة، ويكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلي، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

شروط جامعة القاهرة

كما تتضمنت شروط جامعة القاهرة أن يكون الطالب المترشح مستجدا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وله نشاط طلابي موثق في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.

سلوك الطالب المترشح لانتخابات جامعة القاهرة

واشترطت جامعة القاهرة ألا يكون قد سبق مجازاة الطالب تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ولا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.

جامعة القاهرة والتنظيمات

وأشارت الجامعة إلى ان الشروط تضمن ألا يكون منتميا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون، ويكون حاصلا على لقاح كورونا.

جامعة القاهرة توضح كيفية تقديم الأوراق

واكدت جامعة القاهرة أنه يجب تقديم الأوراق إلى مكتب رعاية الشباب، ويقدمها للمسؤول بالمكتب عن فرقته الدراسية، في الفترة الزمنية المحددة لتقديم الأوراق، وانتظار كشوف إعلان أسماء المرشحين.

اللجان المطروحة لانتخابات جامعة القاهرة

وتشمل انتخابات جامعة القاهرة الطلابية العديد من اللجان، والتي منها لجنة الأسر، والنشاط الثقافي والسياسي والرياضي واللجنة الفنية ولجنة الجوالة والخدمات العامة، إلى جانب لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات.

تفاصيل حول انتخابات جامعة القارهرة

أعلنت جامعة القاهرة فتح باب الترشح يوم الـ18 من نوفمبر، حيث تم إعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وسيتم فحص الطعون في الـ23 من الشهر نفسه، بعدها يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.

لجنة الإشراف على انتخابات جامعة القاهرة

وأشارت جامعة القاهرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

جامعة القاهرة وإجراءات كورونا

وشددت جامعة القاهرة على إبراز كارت التطعيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.