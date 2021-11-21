ضمك يخطف الصدارة من الاتحاد في الجولة 12 بالدوري السعودي

خطف فريق ضمك صدارة ترتيب الدوري السعودي من اتحاد جدة بعد الفوز على الفيحاء يوم امس بهدف نظيف في الجولة الثانية عشر بالدوري.

انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين، قبل أن يخطف ضمك ثلاثة نقاط ثمينة بهدف نظيف سجله اللاعب فاروق شافعي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

واستغل ضمك تأجيل مباراة الاتحاد والهلال، في هذه الجولة، بسبب استعداد الزعيم لمواجهة بوناهج الكوري الجنوبي، بعد غدا الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال آسيا ليخطف الصدارة.

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي



1- ضمك: 24 نقطة

2- الاتحاد: 23 نقطة

3- الشباب: 22 نقطة

4- الهلال: 19 نقطة

5- الرائد: 18 نقطة

6- الفيحاء: 17 نقطة

7- الأهلي: 15 نقطة

8- الفيصلي: 15 نقطة

9- النصر: 14 نقطة

10- الفتح: 12 نقطة

11- الحزم: 10 نقاط

12- التعاون: 10 نقاط

13- الاتفاق: 10 نقاط

14 - الطائي: 10 نقاط

15- أبها: 10 نقاط

16 - الباطن: 9 نقاط