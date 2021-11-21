بنود الاتفاق بين البرهان وحمدوك

أكد الاتفاق بين رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار السودان.

كما أكد اتفاق البرهان حمدوك، على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية لتوسيع المشاركة السياسية، وأن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وطالب اتفاق البرهان حمدوك، لالإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء.

ونص اتفاق البرهان حمدوك، أن مجلس السيادة الانتقالي مشرف على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.

كما اتفاق البرهان حمدوك، على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو.

وأكد الاتفاق بين رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على ضرورة الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

وشدد الاتفاق على الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتشكيل جيش وطني موحد، وضرورة الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

كما شدد اتفاق البرهان حمدوك، على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

وقد أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر في حزب الأمة السوداني، بأن قادة الجيش وافقوا على عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة السودانية.