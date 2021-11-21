"الأرصاد" تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة ودرجات الحرارة

تعرضت غالبية مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية يوم أمس السبت، إلى موجة من الطقس السيئ المضطرب، صاحبها سقوط للأمطار التي تراوحت بين الشديدة والمتوسطة.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أن حالة الطقس غير المستقرة ستشهد هدوءًا، فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى استمرار سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا وتقل في الداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية أماكن سقوط الأمطار وشدتها على كافة المحافظات بالساعات المقبلة في السطور التالية:

توقعت الهيئة أن تشهد نواحي متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، أمطارا بين المتوسطة والرعدية، وتكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس وسقوط الأمطار

وأضافت: "أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة".

أمطار خفيفة واستقرار حالة الطقس

وتابعت: "أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

موعد استقرار حالة الطقس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تخف حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.