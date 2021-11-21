السعودية تقترح إنشاء مركز عربي لدراسة اقتصادات مشاريع المياه

دعم اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه مقترح السعودية، التي أعدت تصورا أوليا لإنشاء مركز عربي لدراسة اقتصادات مشروعات المياه.



وكلف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بتعميم مقترح تصور لإنشاء المركز على الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس لإبداء الملاحظات بشأنه وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك في موعد أقصاه نهاية آذار (مارس) 2022، على أن تعقد اللجنة المصغرة اجتماعها الثاني لدراسة الملاحظات، التي ترد إليها وإعادة صياغة المقترح لإنشاء المركز، ومن ثم يتم تعميمه على الدول العربية تمهيدا لمناقشته في الاجتماع المقبل للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه.



وشارك المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الـ13، بمشاركة وزراء المياه في عدد من الدول العربية، وذلك يوم الخميس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة أعمال تحديث "استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030"، كما تم دعوة الدول العربية للعمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي لعرضه في "المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" COP27، الذي ستستضيفه مصر في 2022.



وحث المجلس الدول الأعضاء على ضرورة التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية، حيث يقوم المركز بإعداد قاعدة معلومات رقمية لموارد المياه في الدول العربية، ودعا إلى العمل على تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار للتكيف مع التغيرات المناخية والاستفادة من خبرة (أكساد) الواسعة في هذا المجال.



وقرر المجلس أن يكون محور أعمال الدورة المقبلة الـ14 في 2022، حول "تعظيم الاستفادة من المياه المتجددة"، وطلب من السعودية عرض تجربتها في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية أثناء انعقاد الدورة، وذلك ضمن إطار عرض التجارب وقصص النجاح الرائدة في الدول العربية في مجال تطوير الموارد المائية وتعزيز التعاون العربي لاستغلال تلك الموارد.



