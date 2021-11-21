تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



ذكر المركز الإعلامي لميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، و3528 شاحنة بالميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26075 طنا تشمل: 3175 طن رمل و4000 طن يوريا و18000 طن ملح و900 طن داى امونيوم فوسفات، وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 47575 طنا تشمل: 16640 طن قمح و1839 طن خشب زان و50 طن ابلاكاش و1173 طن عدس و1182 طن فول و5220 طن حديد و6000 طن خرده و6800 طن ذرة و2000 طن كسب عباد و4061 طن سكر و2610 أطنان زيت طعام.

وأشار إلى إن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 458 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطا وفلفل وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وليمون ) وفواكه ( بلح وجريب فروت وجوافة ) تم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وسلوفينيا وسنغافورة وألمانيا وسريلانكا والصين وهونج كونج.

وأوضح أن عدد الحاويات الوارد بلغ 1138 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 1683 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 100 ألف و368 طنا... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71 ألفا و113 طنا، كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع بني سويف والمنيا.