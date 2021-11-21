تداول 448 شاحنة و1006 أطنان بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر،أنه تم تداول 1006 أطنان بضائع عامة ومتنوعة،و448 شاحنة،و31 ألف طن فحم.

وأوضحت الهيئة أن حركة الصادرات بلغت 777 طن بضائع عامة،و235 شاحنة،و9 سيارات ملاكي، كما شملت الواردات 229 طن بضائع عامة،و213 شاحنة و75 سيارة،و31 ألف طن فحم،ويوجد على الأرصفة 10 سفن.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا السفينة استقبل السفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 110 شاحنات، و75 سيارة ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 76 شاحنة، بالإضافة إلى السفينة بحمولة 31 ألف طن فحم قادمة من أسبانيا، وغادرته السفينة (الحرية) بحمولة 85 شاحنة، وسيارة ملاكي، والسفينة (بوسيدن أكسبريس) بحمولة 110 شاحنات و3 سيارات ملاكي.

وأضافت أن ميناء نويبع استقبل السفينة (عمان)،وغادرته السفينة (سيناء)،حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 229 طنا،وتصدير 40 شاحنة بحمولة 777 طنا.