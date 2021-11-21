عاجل.. مصر تعلن موقفها بشأن اتفاق البرهان وحمدوك في السودان

أخبار مصر
السفير سامح شكري
السفير سامح شكري
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أعلنت مصر، عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم.

وأشادت وزارة الخارجية، في بيان، بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.

وكما أعربت عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

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