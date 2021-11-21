عاجل.. وفاة الفنانة سهير البابلي

الفجر الفني
الفنانة سهير البابلي
الفنانة سهير البابلي
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رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة سهير البابلي، اليوم، بعد صراع مع المرض، وبدأ نجوم الفن في الكتابة عنها وعن مسيرتها الفنية العظيمة، ومنهم الفنان محمد هنيدي.

هنيدي يعلق

وكتب الفنان محمد هنيدي، على صفحته بموقع فيس بوك ناعيا سهير البابلي: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر أهلها وأسرتها يا رب، هتوحشينا يا سوسكا".

نشأتها

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.
 

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