تداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول سفينة، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب دخول سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأشارت موانئ بورسعيد إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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