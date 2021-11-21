1812 إجمالي الحاويات المتداولة بميناءى الإسكندرية والدخيلة

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، وهطول أمضار غزيرة خلال اليومين السابقين.



وقال المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن إجمالي الحاويات المتداولة (صادر ووارد) بميناءى الإسكندرية والدخيلة بلغ 1812 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة (صادر ووارد) 127 ألف طن تقريبا.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الميناء أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 54 سفينة، كما بلغ عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ 28 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، الربان طارق شاهين، على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائى والأرضى.