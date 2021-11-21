"جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر" تنظم المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية



افتتح المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني بحضور أحمد علي محمد البلوشي سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.. المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية.

وجرى خلال حفل الافتتاح عرض أوبريت "صواري منصور" تم التركيز فيها على جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الداعم الأول لزراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والعربي.

وأكد معالي خالد الحنيفات في كلمته خلال حفل الافتتاح الأهمية الاستراتيجية لهذا المهرجان بصفته علامة فارقة في زراعة النخيل وإنتاج وصناعة وتسويق التمور الأردنية خصوصًا تمور المجهول لما تمثله من أهمية تنافسية داعمة للاقتصاد الأردني.

وأضاف إن المملكة الأردنية الهاشمية تُدْرِكُ تمامًا أهمية زراعة أصناف التمور ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل صنفي المجهول والبرحي وتسعى لتشجيع الزراعات غير التقليدية التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية وفقًا لمعايير الجودة وسلامة الأغذية مشيرا إلى أن صنف المجهول، بلغت أعداده في المملكة 650 ألف شجرة نخيل، ويُشكل إنتاجه ما يقارب 14% من الإنتاج العالمي من هذا الصنف المميز.

من جانبه أشار سعادة السفير أحمد علي محمد البلوشي إلى أن تنمية نخيل التمر في البلدين الشقيقين يحتل أولوية خاصة على خارطة التنمية الزراعية والاقتصادية لما يمثله نخيل التمر في دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية من أهمية اقتصادية متزايدة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تنمية واستغلال الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وأن هذا المهرجان يُعْتَبَرْ أحد قِصَصِ النجاح والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين التي تسعى بها القيادة الرشيدة.

وقال سعادته إن المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية جاء ليؤكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والتعاون الوثيق الذي يربط بين الشعبين والدولتين بقيادة رشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف " كما يؤكد هذا المهرجان على المكانة المرموقة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ودورها البناء في تطوير منتجات وصناعة نخيل التمر وضرورة الارتقاء بها على المستوى العربي والدولي".

من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إن هذا المهرجان يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعام الخمسين 2021 وتأكيدًا على عمل العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين حيث يحظى المهرجان وللعام الثالث على التوالي برعاية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.