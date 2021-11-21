"مواصلات الإمارات" تستلم الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية

تسلمت "مواصلات الإمارات" الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في جناح الصين بإكسبو 2020 دبي مع مبادرة "هلا بالصين" وشركة هندسة الماكينات الصينية "CMEC"، بهدف تمهيد الطريق لإنتاج المركبات الكهربائية في الإمارات.

وتركز المرحلة الأولى من الاتفاقية على جهود التسويق والبحث التي تهدف إلى تقييم الطلب المحلي وضبط المواصفات الفنية للمركبات لتناسب احتياجات السوق، وبناءً على نتائج هذه المرحلة يمكن أن تشهد المراحل اللاحقة قيام شركة CMEC بإنشاء خطوط تجميع في الإمارات لإنتاج مركبات الطاقة الجديدة الصينية "NEVs" لعدد من العلامات التجارية المختلفة، ومع جهود المشتركة لأطراف المشروع الرئيسيين.

كما ستعمل الشركة الصناعية الصينية العملاقة CMEC أيضًا مع عدد من الشركاء المحليين على تهيئة البنية التحتية والمرافق اللازمة لتشغيل وصيانة المركبات الكهربائية.

ويتماشى المشروع المشترك مع مبادرتي "اصنع في الإمارات" و"مشروع 300 مليار"، ضمن الاستراتيجية الصناعية للدولة التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الاقتصادي للدولة، ومن المتوقع أيضًا أن يسهم المشروع المشترك في ايجاد فرص عمل وإعطاء دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وستكون الدفعة الأولية من المركبات الكهربائية متاحة للتأجير حصريًا لعملاء مواصلات الإمارات، والتي تشمل مجموعة واسعة من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال إبراهيم القصبي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مواصلات الإمارات " يسعدنا أن نتخذ أولى الخطوات العملية في مسار نأمل أن يكون متوّجًا بشراكة طويلة ومثمرة، ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيسهم وبشكل ملفت في توفير باقة من حلول النقل المستدامة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة علاوةً على مواصلات الإمارات".