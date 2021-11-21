"ميدلاب الشرق الأوسط 2022 " ينطلق حضوريا 24 يناير بدبي

ينطلق "معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط " أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - حضوريا في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير المقبل.

وسيتم خلال هذا الحدث السنوي عرض أحدث التقنيات والابتكارات العالمية التي تم استخدامها في مكافحة جائحة "كوفيد-"19 والمختبرات المتنقلة للكشف الفيروس التي تحتل مركز الصدارة حاليا.

وتقدم المختبرات التشخيصية المتنقلة خدمة الاختبارات والتشخيص للكشف فيروس "كوفيد-19" أثناء التنقل حيث يتمتع العديد منها بالقدرة على إجراء ما يزيد عن 7500 اختبار تشخيصي في اليوم ووقت إنجاز لا يتجاوز 3.5 ساعات.. فيما تغطي الاختبارات التشخيصية مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض وتوفر سير عمل آلي مبسط ابتداء من الاستخراج المسبق وانتهاء بتحليل البيانات.

وقال توم كولمان مدير "إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" - المنظمة لمعرض " ميدلاب ".. إن المختبرات المتنقلة تقدم خدمات التشخيص والاختبار الأكثر ابتكارا حيث كان لها تأثير كبير على الدعم الذي تمكنت من تقديمه لمجتمع الرعاية الصحية في مكافحة جائحة "كوفيد-"19.

وأضاف أن الميزة الأخرى التي تقدمها المختبرات المتنقلة هي أنه يمكن نقلها عن طريق السفن أو الشاحنات إلى أي مكان في العالم تقريبا حيثيتعمل بكامل طاقتها في غضون أيام من وصولها ويمكنها إجراء اختبارات تشخيصية جماعية في المدارس أو المطارات أو في المجتمعات التي تأثرت بالجائحة.

من جانبه قال أمارتيا بوس محلل الصناعة وممارسات الرعاية الصحية وعلوم الحياة لدى مؤسسة فروست آند سوليفان للأبحاث والاستشارات.. إن المختبرات الميدانية الحديثة تضم شبكة إقليمية من المختبرات المتنقلة التي تسمح بالاستجابة اللامركزية حيث رسمت المختبرات المتنقلة أفقا جديدا لإعداد المختبر التشخيصي للكشف فيروس "كوفيد-"19.

وأضاف " توضح منصات اختبار PCR في الوقت الفعلي المتعددة الإرسال من خلال الاستفادة من تدفقات العمل المؤتمتة بأنها تزيد من الاختبار المستند إلى المجتمع.. وبما أن مواقع الرعاية البديلة تكتسب أهمية متزايدة فإن المفاهيم المعيارية لمخزون المختبرات المتنقلة والمعدات والعمليات التي تدعمها حلول المختبرات الذكية ستخلق مختبرات مستدامة في المستقبل".

وسيناقش" ميدلاب 2022 " آخر مستجدات جائحة "كوفيد-"19 حيث سيقوم عدد من الخبراء العالميين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي بتسليط الضوء على المزيد من التطورات في اللقاحات وآخر التحديثات والتطورات المتعلقة بإدارة متغيرات فيروس" كوفيد-"19.

وتلتزم "إنفورما ماركيتس" بتوفير أعلى مستويات النظافة والسلامة بموجب اعتماد معيار "إنفورما- الجميع آمن" المخصص لمنطقة الشرق الأوسط والذي يضم مجموعة تفصيلية من الإجراءات المحسنة بهدف توفير أعلى مستويات النظافة والسلامة في جميع الأحداث التي ستنظمها الشركة مستقبلا لضمان سلامة كافة الموظفين والحضور.