"غرفة الشارقة" تحرص على زيادة حصص المنتجات الإماراتية في الأسواق الماليزية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أنها تحرص على تعزيز جهودها لتعميق علاقة إمارة الشارقة مع دول جنوب شرق آسيا وخاصة ماليزيا، لا سيما أن إقتصاد تلك الدول يعد الأسرع نموا على مستوى العالم من خلال إيجاد آليات مشتركة لتعزيز التبادل التجاري والإستثماري والصادرات بين الشارقة وماليزيا من أجل زيادة حصص المنتجات الوطنية الإماراتية في الأسواق الماليزية التي تعد نافذة لأسواق منطقة جنوب شرق آسيا.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال بين الشارقة وماليزيا الذي نظمته الغرفة مؤخرا بمقرها بمناسبة زيارة وفد تجاري من مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية لإمارة الشارقة وذلك بحضور عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الإتصال والأعمال وشاريماتون مات صالح نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية وعدد من المسؤولين من الجانبين إلى جانب حضور رجال أعمال وممثلين عن قطاعات إقتصادية متنوعة وعدد من الشركات من الشارقة وماليزيا.

و أعرب عبد العزيز شطاف عن تطلع غرفة الشارقة لتنمية علاقات التعاون الإقتصادي بين مجتمعي الأعمال لدى كلا الجانبين وتشجيعهم على بناء شراكات بنّاءة ومثمرة بعيدة المدى والعمل على تعزيز الجهود المشتركة على صعيد الترويج التجاري لمجالات الإستثمار المتاحة في إطار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وفي ضوء الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أكثر نموا وازدهارا لا سيما على الصعيدين الإقتصادي والإستثماري خاصة وأن الغرفة يجمعها اتفاقية تعاون مع مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية مبرمة في العام 1994.

وأكد شطاف أن الغرفة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات والمزايا التي تشجع مجتمع الأعمال الماليزي على الإستثمار في الشارقة والإستفادة من الموقع الحيوي للإمارة كمركز إقتصادي متميز على المستوى الإقليمي وما توفره من فرص إستثمارية لرجال الأعمال من مختلف دول العالم في ضوء إتباعها لسياسة التنويع الاقتصادي وتوفيرها خدمات لوجستية متقدمة ونظام مصرفي رائد وتشريعات وقوانين مشجعة ومناطق حرة متنوعة وبنية تحتية متطورة.

من جانبه أشاد شاريماتون مات صالح بدور غرفة الشارقة الفاعل في ترسيخ العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الإمارات وماليزيا، مؤكدا رغبة مجتمع الأعمال الماليزي بتطوير آفاق التعاون مع نظرائهم في الشارقة لافتا إلى المقومات الإقتصادية للبلدين والتي من شأنها تعزيز حجم العلاقات التجارية بينهم مؤكدا حرص بلاده على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال الإماراتيين الراغبين بالإستثمار في ماليزيا إلى جانب التنسيق لتبادل الزيارات بين مجتمعي الأعمال وتعريفهم بالفرص التجارية والإستثمارية الواعدة.

وتضمن الملتقى عقد لقاءات أعمال ثنائية بين رجال الأعمال من كلا الجانبين تمحورت حول بحث الشراكات والتعاون والتنسيق المتبادل ومناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة.