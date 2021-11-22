تعرف على القرار الأخير للجنة الزمالك قبل مغادرة النادي

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على أن آخر يوم عمل للجنة في النادي، هو اليوم الإثنين، وذلك بعد قرار عودة مجلس إدارة مرتضى منصور مرة أخرى، والمقرر تسليمه منصبه غدًا الثلاثاء.

وأكد الإعلامى مجدى عبد الغنى إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قامت بتقديم طعن خلال الساعات الماضية لوقف تنفيذ الحكم في قضية جروس وتأجيل دفع 700 الف دولار حتي الصيف أو التوصل إلي حل ودي مع المدرب.

وأضاف عبد الغنى خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة "الشمس" إن الزمالك قد كان تلقي يوم 3 من الشهر الجاري حيثيات الحكم والزامه بدفع المبلغ وتم منح الزمالك مهلة 21 يوم للطعن أو شهر لدفع قبل يوم 3 ديسمبر المقبل، وقامت اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل رحيلها.

