تعرف على القرار الأخير للجنة الزمالك قبل مغادرة النادي
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أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على أن آخر يوم عمل للجنة في النادي، هو اليوم الإثنين، وذلك بعد قرار عودة مجلس إدارة مرتضى منصور مرة أخرى، والمقرر تسليمه منصبه غدًا الثلاثاء.
وأكد الإعلامى مجدى عبد الغنى إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قامت بتقديم طعن خلال الساعات الماضية لوقف تنفيذ الحكم في قضية جروس وتأجيل دفع 700 الف دولار حتي الصيف أو التوصل إلي حل ودي مع المدرب.
وأضاف عبد الغنى خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة "الشمس" إن الزمالك قد كان تلقي يوم 3 من الشهر الجاري حيثيات الحكم والزامه بدفع المبلغ وتم منح الزمالك مهلة 21 يوم للطعن أو شهر لدفع قبل يوم 3 ديسمبر المقبل، وقامت اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل رحيلها.