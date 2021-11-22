"الداخلية" تضبط أخطر عصابة لتصنيع وتصدير "مخدر الكبتاجون" بالشرقية (صور)

مضبوطات بـ110 ملايين جنيه..

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع عقار الكبتاجون المخدر، والاتجار به، وبحوزتهم مضبوطات قدرت قيمتها المالية بحوالى 110 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام– الأمن المركزى)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة الشرقية، تخصصوا فى تصنيع وتصدير والاتجار بعقار الكبتاجون المخدر.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقار المذكور وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين، وكذا الترويج لتجارتهم غير المشروعة متخذين من مسكنهم الكائن بمحافظة الشرقية مركزًا للتصنيع، حيث يقوم أحدهم بتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع، وإحضار المواد الخام والإشراف على عملية تصنيع مخدر الكبتاجون، بينما يقوم آخر بمعاونته فى عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات، بينما يقوم الآخير بعقد صفقات مع عملائهم والتصدير لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وعُثر بحوزتهم على (عدد 505 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون– كمية من عجينة أقراص الكبتاجون وزنت 800 كجم معدة للكبس تقدر حال إنتاجها بعدد ( 2،400،000 ) إثنان مليون وأربعمائة ألف قرص– عدد كبير من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية وأكياس ومستلزمات للتعبئة- كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع)، وكذا ضبط (مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة - سيارة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ110،000،000 "مائة وعشرة ملايين جنيه تقريبا".

ضبط معملا ضخما لتصنيع الكبتاجون

المضبوطات

جانب من المضبوطات 2