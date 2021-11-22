مروان خوري: لهذا السبب "الموسيقى العربية" له مكانة خاصة عندي

الفجر الفني
مروان خوري
مروان خوري
Advertisements

 

توجه المطرب مروان خوري بالشكر لإدارة مهرجان الموسيقى العربية لتكريمه في هذه الدورة مع عدد من الفنانين والموسيقيين المصريين والعرب الذين تأثرت بهم ورحلوا عن عالمنا هذا العام، وعلى رأسهم الدكتور جمال سلامة والملحن خالد الأمير. وأحببت أن يكون تكريمي خلال تكريم هؤلاء العمالقة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "تشرفت بهذا التكريم وأشعرني بالسعادة الكبيرة، خاصةً أن هذا المهرجان بالتحديد له مكانة خاصة عندي، وقد شاركت فيه على مدار 8 دورات، وهو ما يؤكد سعادتي حينما أتواجد بهذا المكان".

وأكد أنه يحب هذا المهرجان وإدارته وجمهوره، كما أنه فرصة مناسبة للتعرف على زملاء من عمري أو أصغر أو أكبر قليلًا قدموا الكثير بالموسيقى.

وأضاف أن هذا المهرجان هو المحطة الأساسية له في مصر، والمرات التي لم يتمكن فيها من حضوره كانت بسبب ظروف قاهرة منعته من ذلك.

اخبار مروان خوري أغاني مزيكا اخبار مهرجان الموسيقى اخبار مهرجان الموسيقى العربية
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فرجاني يطلب العودة للزمالك

هالاند يختار ريال مدريد ولكن

عاجل.. ميدو يفتح النار على موسيماني بسبب كهربا

محافظ الإسكندرية: يوم الاثنين إجازة في هذه الحالة

مفاجآت بعد عودة مرتضى منصور للزمالك

روبي روز تقرر إعتزال العمل بهوليوود

تسجيل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك