مروان خوري: لهذا السبب "الموسيقى العربية" له مكانة خاصة عندي

توجه المطرب مروان خوري بالشكر لإدارة مهرجان الموسيقى العربية لتكريمه في هذه الدورة مع عدد من الفنانين والموسيقيين المصريين والعرب الذين تأثرت بهم ورحلوا عن عالمنا هذا العام، وعلى رأسهم الدكتور جمال سلامة والملحن خالد الأمير. وأحببت أن يكون تكريمي خلال تكريم هؤلاء العمالقة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "تشرفت بهذا التكريم وأشعرني بالسعادة الكبيرة، خاصةً أن هذا المهرجان بالتحديد له مكانة خاصة عندي، وقد شاركت فيه على مدار 8 دورات، وهو ما يؤكد سعادتي حينما أتواجد بهذا المكان".

وأكد أنه يحب هذا المهرجان وإدارته وجمهوره، كما أنه فرصة مناسبة للتعرف على زملاء من عمري أو أصغر أو أكبر قليلًا قدموا الكثير بالموسيقى.

وأضاف أن هذا المهرجان هو المحطة الأساسية له في مصر، والمرات التي لم يتمكن فيها من حضوره كانت بسبب ظروف قاهرة منعته من ذلك.