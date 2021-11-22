الشرطة الأمريكية تعلن سقوط عدد من القتلى بـ حادث الدهس".. والبيت الأبيض يعلق

أعلنت الشرطة الأمريكية سقوط "عدد من القتلى" جراء صدم سيارة حشدا كان متجمعا للمشاركة في موكب لعيد الميلاد في واكيشا بولاية ويسكونسن مساء أمس الأحد.

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحافي إن هناك "قتلى"، لافتًا إلى أن مسؤولون محليون أيضا إلى إن 11 بالغا و12 طفلا نُقِلوا إلى المستشفيا

وأكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، على متابعته عن كثب ما يجري في مقاطعة واكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب حادث دهس.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن كثير من المصابين من السيدات الكبيرة في السن، واللتي شاركن في الحدث.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لحظة تنفيذ الدهس خلال احتفال بأعياد الميلاد في الولايات المتحدة.