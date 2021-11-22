اليوم.. بدء تلقي طعون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

يبدأ طلاب الجامعات، اليوم الإثنين، 22 نوفمبر 2021، تلقي الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب الترشح للانتخابات الطلابية بالجامعات يوم 18 الجاري، بينما تم إعلان الكشوف المبدئية أمس، 21 نوفمبر، ويبدأ تلقي طلبات الطعون اليوم، ثم فحص الطعون غدا 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية بعد غد 24 نوفمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

يعد اتحاد الطلاب الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، كما يندرج منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ويهدف إلى تحقيق تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم.