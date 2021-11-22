“التصديرى للصناعات الغذائية” يشارك فى المهرجان الدولى للتمور الأردنية



يشارك المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى فعاليات المهرجان الدولى الثالث للتمور الأردنية المقام تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثانى ملك الأردن خلال الفترة من 21 – 23 نوفمبر 2021 فى العاصمة الأردنية عمان وبدعم من الشيح منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وتأتى مشاركة المجلس بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائى بوزارة التجارة والصناعة وذلك من خلال جناح لعرض عدد من منتجات الشركات المصرية فى مجال التمور ومصنعاتها وتعريف الزائرين بالإمكانيات الكبيرة لقطاع التمور المصرية كون مصر أكبر منتج فى العالم للتمور بجانب الجهود الكبيرة المبذولة حاليا فى مصر للتوسع فى زراعة الأصناف العالمية والاقتصادية من التمور بهدف زيادة حصة الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية. كما يشارك المجلس فى الندوات العلمية التى تقام اليوم 22 نوفمبر 2021 على هامش المهرجان بمحاضرة بعنوان "الأسواق العالمية الواعدة للتمور" يقدمها السيد المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بجانب مشاركة الدكتور أمجد القاضى مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بمحاضرة بعنوان "تعظيم القيمة المضافة للتمور" ممثلين عن جمهورية مصر العربية ضمن كوكبه من علماء التمور والنخيل بالوطن العربى فى الندوات العلمية للمهرجان.

وافتتح المهرجان خالد حنيفات وزير الزراعة الأردنى مندوبًا عن جلالة الملك، السفير أحمد البلوشى سفير الامارات العربية المتحدة إلى الأردن والسيد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والسيد المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية. وشارك فى الافتتاح من الجانب المصرى السفير مجدى الدرينى نائب رئيس البعثة لسفارة جمهورية مصر العربية فى عمان، والمستشار التجارى منى عبود رئيس المكتب التجارى المصرى فى الأردن، وأحمد رضى مدير المراكز التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة.